Calciomercato Fiorentina, il Betis vuole Pulgar: offerta di 15 milioni di euro

Il regista della Fiorentina, Erik Pulgar, è al centro di diverse voci di mercato. Sulle tracce del cileno c’è il connazionale Pellegrini, allenatore del Betis

La Fiorentina rischia di perdere Erik Pulgar dopo una sola stagione. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘fichajes.net’, il 26enne centrocampista sarebbe una esplicita richiesta del nuovo allenatore del Betis Siviglia, il cileno Manuel Pellegrini, connazionale del calciatore. E gli andalusi avrebbero già presentato una proposta, rifiutata, al club di Rocco Commisso da 15 milioni di euro: la richiesta è di 20 milioni. La distanza non è enorme, dunque non sono esclusi nuovi contatti per cercare di arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo, la Fiorentina sta spingendo per prelevare dall’Arsenal Lucas Torreira, accostato anche alla Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Fiorentina, rinforzo dalla Svezia per Iachini