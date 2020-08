Dall’Inghilterra: Juve e Milan a caccia di rinforzi per Pirlo e Pioli. Nel mirino c’è il giovane McNeil del Burnley

Tutti pazzi per Dwight McNeil. Ad appena 20 anni, l’attaccante esterno della Nazionale Under 21 è considerato uno dei craque del calcio inglese. Cresciuto nelle giovanili del Manchester United, nel 2014 è passato al Burnley dove dalla passata stagione fa parte della prima squadra. Secondo l’emittente britannica ‘Sky Sports’, per lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta in questa sessione di calciomercato. In Premier League piace al Leicester ed al Wolverhampton, ma ci sono tanti top club europei pronti a farlo uscire dall’isola. Tra questi, in Italia, hanno sondato il terreno sia la Juventus che il Milan. Nuovo duello in vista.

