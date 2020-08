Calciomercato Milan, colpo dall’Hammarby di Ibrahimovic | I dettagli

Il Milan sta per mettere le mani sull’ennesimo talento. Lo svedese arriverà dall’Hammarby del quale è socio Zlatan Ibrahimovic

Nuovo colpo in prospettiva da parte del Milan. Secondo lo svedese ‘Expressen’, il club rossonero sta per mettere le mani sul talentuoso Emil Roback. Si tratta di una prima punta svedese classe 2003, in forza – guarda caso – nell’Hammarby del quale è socio Zlatan Ibrahimovic. A quanto pare il ragazzo atterrerà stasera a Milano per poi svolgere le rituali visite mediche. In caso di superamento firmerà il contratto con il club targato Elliott. Per il 17enne è stata sconfitta la concorrenza di Arsenal e Bayern Monaco – per ciò Ibrahimovic potrebbe essere stato decisivo – e verranno investite 15 milioni di corone svedesei, circa 1,5 milioni di euro.

