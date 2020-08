Antonio Conte ha commentato nel post-partita la vittoria contro il Bayer Leverkusen che è valsa l’approdo alle semifinali di Europa League

Al termine della gara vinta per 2-1 sul Bayer Leverkusen ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ il tecnico dell’Inter Antonio Conte: “C’è grande soddisfazione da parte mia e dei calciatori perchè abbiamo fatto una buonissima partita. L’abbiamo preparata bene e siamo stati bravi nel dare una pressione per non farli giocare tranquilli. Bravi i ragazzi ma potevamo stare più tranquilli chiudendo la partita facendo più gol. Potevamo fare il 3-0 e abbiamo incassato il 2-1. Hanno messo in mostra tutti voglia e volontà di dimostrare che ciò che stiamo facendo è qualcosa di importante. Ora ci giochiamo una semifinale in Europa e già da domani pensiamo al prossimo avversario per prepararci bene. Vogliamo provare a fare il massimo. Dobbiamo puntare al massimo“. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Conte ha continuato su Lukaku: “Diventa difficile parlare dei singoli con una prestazione di squadra così importante. Romelu sta facendo una stagione importante supportato dalla squadra che fa emergere le individualità. Sono contento per lui che lo merita ma deve ringraziare i compagni”.

Infine Conte sulla partita non chiusa prima: “Arrabbiato mi sembra eccessivo. Ai ragazzi posso solo fare i complimenti per ciò che hanno fatto e stanno facendo”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

PAGELLE E TABELLINO Inter-Bayer | Lukaku devastante, Havertz fa troppo poco

Inter-Bayer Leverkusen, Marotta: “Appuntamento importante. Pirlo? Scelta coraggiosa”