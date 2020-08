Attravero una nota ufficiale l’Atletico Madrid ha fatto i nomi dei giocatori trovati positivi al coronavirus

Sono Angel Correa e l’ex Serie A Sime Vrsaljko i due giocatori dell’Atletico Madrid trovati positivi al Covid-19. Lo ha reso noto con un comunicato ufficiale lo stesso club spagnolo.

“(…) Angel Correa rimane isolato a casa sua senza presentare sintomi – recita la nota dell’Atletico – Sime Vrsaljko, che si stava riprendendo da un infortunio esterno al gruppo, è anch’egli asintomatico e resterà a casa su decisione dei Servizi medici, sebbene il suo caso sia considerato risolto dalle autorità sanitarie in quanto ha generato anticorpi (IgG) diversi mesi fa. I medici supervisioneranno il monitoraggio di entrambi i giocatori come stabilito dal protocollo sanitario. Il club ei suoi servizi medici desiderano ringraziare i media per il rispetto dimostrato verso la privacy di questi due casi.

In questo modo, 21 calciatori della prima squadra più i giocatori dell’Academy Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Riquelme e Toni Moya si recheranno domani nella capitale portoghese per concentrarsi per la disputa dei quarti di finale di Champions League”.

