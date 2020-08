Dopo l’1-1 dell’andata, Barcellona-Napoli assegnerà il pass per i quarti di finale di Champions League, una gara decisiva anche per il futuro delle due squadre

Ci siamo. Dopo aver battuto la Juventus in finale di Coppa Italia e aver sconfitto altre big importanti nel corso della stagione, il Napoli spera di mietere un’altra vittima illustre questa sera alle 21. Dopo l’1-1 dell’andata, il Barcellona parte con un leggero favore nei pronostici, dato dal gol in trasferta, ma il club catalano sta vivendo un periodo burrascoso, sia sul fronte sportivo, sia sul fronte finanziario. Corroborato dalle buone notizie sulle condizioni di Insigne, Gattuso tenterà l’impresa in casa di Messi e compagni. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Barcellona-Napoli

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso