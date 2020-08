Il Napoli non riesce nell’impresa e va fuori dalla Champions League: il Barcellona vince 3-1, tutti i gol nel primo tempo

Per Gattuso era un Everest. Il Napoli, purtroppo, resta a terra e non riesce a scalare la montagna Barcellona per centrare un’impresa storica. I blaugrana vincono 3-1 al ‘Camp Nou’, con tutti i gol nel primo tempo, dove succede davvero tanto. Dopo nove minuti vanno in vantaggio i padroni di casa, con la frustata di testa di Lenglet, sulla quale il Napoli protesta per una spinta – che sembra esserci – su Demme. La squadra di Gattuso, fino a quel momento ottima, accusa il colpo. Il Barcellona raddoppia al 23′ con Lionel Messi, nel frattempo salito in cattedra. L’argentino fa pure il 3-0, salvo poi vederselo annullare dal Var per un tocco di mano dubbio. Il tris dei catalani arriva comunque al primo minuto di recupero con un calcio di rigore: Koulibaly si addormenta, Messi gli soffia il pallone e il senegalese falcia la caviglia del 10.

La ‘pulga’ è troppo dolorante, dal dischetto va Suarez che non sbaglia a fa 3-0. Il Napoli reagisce e trova un episodio favorevole al settimo di extra-time, quando Insigne trasforma un penalty guadagnato da Mertens, che in apertura aveva colpito un palo. Nella ripresa gli azzurri giocano una buona partita, prendono un altro palo e si vedono annullare un gol a Milik. Ma non succede altro e il Barcellona, in virtù dell’1-1 dell’andata, elimina il Napoli e passa alle Final Eight di Lisbona.