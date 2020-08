La Juventus è in vantaggio sul Real Madrid per Hossem Aouar talento del Lione che Zidane vorrebbe in blancos

La stagione e il futuro. Juventus-Lione non è stata soltanto la sfida che ha spento il sogno Champions dei bianconeri, ma anche l’occasione per parlare di calciomercato. Lo avrebbero fatto le due società per Hossem Aouar, talento algerino in forza alla squadra di Garcia. Come riferisce ‘donbalon.com’, la serata Champions è stata anche l’occasione per parlare di una trattativa che vede interessato anche il Real Madrid. Secondo il portale spagnolo Zinedine Zidane ha individuato proprio il 22enne centrocampista del Lione come uno dei rinforzi per la prossima stagione.

Aouar per il tecnico dei blancos è l’uomo giusto per sostituire nella rosa Isco che, dopo una stagione fatta di panchine e non centralità nel progetto, è destinato all’addio. Florentino Perez però non lo ritiene fondamentale e quindi non sarebbe molto dispiaciuto del fatto che la Juventus è in questo momento in vantaggio. Aouar in bianconero, regalo dalla Champions?