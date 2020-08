Roberto Mancini sulla panchina della Juventus è l’ultima clamorosa pista di calciomercato per la successione di Maurizio Sarri: in diretta su Calciomercato.it, Stefano Salandin ne ha parlato

In questi giorni si parla molto del possibile successore di Maurizio Sarri, legato alla partita di stasera contro il Lione, anche se la dirigenza bianconera potrebbe decidere a prescindere dal risultato in Champions della Juventus. Intanto circola da qualche ora l’indiscrezione che potrebbe essere addirittura l’attuale ct della Nazionale Roberto Mancini il prossimo allenatore della Vecchia Signora, magari con il ritorno di Conte a Coverciano.

Una possibilità che anche lo stesso Stefano Salandin, intervenuto in diretta su Calciomercato.it, ha sostanzialmente confermato. “La partita decisiva non è con il Lione per Sarri, dei sondaggi con altri allenatori ci sono stati. Quella di Mancini è un’ipotesi non solo di studio, ma di lavoro. È una possibilità su cui vanno tenute le orecchie dritte”, le sue parole.