SONDAGGIO CM.IT – Juventus, dal Lione al futuro di Sarri: i verdetti

I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it hanno detto la loro sul match di Champions della Juve

Manca poco al calcio d’inizio della sfida tra Juventus e Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono chiamati a ribaltare l’1-0 subito all’andata in terra francese prima del lockdown dovuto al coronavirus. Per la maggioranza relativa (44,3%) dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it, Cristiano Ronaldo e compagni riusciranno a fare la rimonta e strappare il pass per la final eight di Lisbona. Per il 36,4% dei votanti, invece, saranno i transalpini di Rudi Garcia a passare il turno, mentre il restante 19,3% non solo pensa che la Juve verrà eliminata, ma anche che Maurizio Sarri verrà subito esonerato!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Lione, le ultime sulle formazioni e gli incroci di calciomercato

VIDEO CM.IT – Calciomercato, Mancini-Juventus: arriva la conferma