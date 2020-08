Ci siamo, in campo Juventus e Lione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si parte dall’1-0 per i francesi dell’andata

Sfida da dentro o fuori quella in programma alle 21 tra Juventus e Lione. I bianconeri dovranno ribaltare l’1-0 del febbraio scorso firmato da Tousart, ceduto nel frattempo all’Hertha Berlino. I francesi, guidati da Rudi Garcia, ritornano a giocare una competizione ufficiale dopo diversi mesi, con in mezzo solo la sfida di Coppa di Francia persa contro il Paris Saint-Germain lo scorso venerdì, vista la decisione della federazione transalpina di chiudere anticipatamente la Ligue 1. Partita decisiva anche per Maurizio Sarri: in caso di mancato accesso alla final eight di Lisbona, il suo futuro sulla panchina dei campioni d’Italia sarebbe seriamente a rischio. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-LIONE

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

LIONE (3-5-1-1): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay; Ekambi All. Garcia