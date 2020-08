Nuova importante impennata di contagi: sono 552 i nuovi casi registrati. Tutti i dati aggiornati

Continuano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Come reso noto dal Ministero della Salute nel bollettino aggiornato al 7 agosto, sono ben 552 i nuovi contagi, 150 in più rispetto a ieri. In calo, invece, il numero dei decessi: oggi sono 3 rispetto alle 6 registrate giovedì. I guariti nelle ultime 24 ore sono 319, per un totale di 201.642, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi sono 779 (+17 rispetto al giorno precedente). Sono infine 12.103 le persone in isolamento domiciliare (+213).

