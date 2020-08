Coronavirus, gli atti del Cts non sono più secretati: domani la pubblicazione

Da domani sul sito della Fonazione Einaudi saranno diffusi gli atti del Cts desecretati

Gli atti del Comitato tecnico scientifico non sono più secretati. Dopo la richiesta di oggi da parte del Copasir e la Fondazione Einaudi, Palazzo Chigi ha inviato degli atti del Cts sul periodo dell’emergenza Covid-19. La documentazione – come annunciato dalla stessa Fondazione – verrà resa pubblica e diffusa domani,mentre ora è nelle mani degli avvocati. Lo scopo, dopo le polemiche degli ultimi giorni, è quello di promuovere la trasparenza istituzionale. Gli atti del Cts sono stati alla base della stesura dei Dpcm sul coronavirus e saranno quindi pubblicati sul sito della Fondazione: ascoltato dunque “l’appello che il presidente Giuseppe Benedetto ha rivolto al premier Conte di far prevalere informazione e trasparenza rispetto ad elementi di tale rilevanza per la vita dei cittadini italiani”.