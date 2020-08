Fabio Paratici, prima di Juventus-Lione, ha parlato del futuro di Sarri

Prima di Juventus-Lione, gara di Champions League, Fabio Paratici ha parlato del futuro di Sarri: “Le sue parole? Sarri ha ripetuto esattamente quello che ho ripetuto nei precedenti tre o quattro prepartita. I giudizi sulla stagione, per allenatore, calciatori e dirigenti, non vengono mai presi su una singola partita ma sulla stagione fatta: sulle cose buone e meno buone – ha spiegato il dirigente a ‘Sky Sport’ – Adesso concentriamoci su questa singola partita. Avanti con Sarri? Certo. Siamo convinti di giocarci bene questa partita. Il resto è tutto in secondo piano in questo momento. La scelta di Sarri? Ha fatto molto bene diverse stagioni, non ha vinto solo una Europa League. Ha avuto un bel percorso, ha fatto vedere un bel calcio e ha dimostrato di meritarsi di essere l’allenatore della Juve. Abbiamo vinto il nono Scudetto consecutivo, abbiamo perso una finale di Coppa Italia ai rigori”. Clicca qui per nuovi dettagli.

NIENTE ALIBI – “Senza i tifosi è sepre difficile ma sono alibi che non ci prendiamo. E’ una partita bella comunque da giocare, c’è la prospettiva di andare a Lisbona – spiega Paratici – Godiamoci il gusto di giocare queste partite di Champions League. Quando sei alla Juve è così. C’è grande responsabilità. Non puoi nasconderti dietro la mancanza di pubblico o di un giocatore. Conviviamo quotidianamente con questo tipo di ragionamenti. Ed è un piacere farlo”.

RONALDO – “Sta come sempre molto bene, ancora meglio quando gioca la Champions League. Sente questa competizione come fosse sua. Bisogna fare un plauso a tutti i giocatori e a tutti coloro che hanno lavorato qui in questi anni. Sono tremila giorni che la Juve è Campione d’Italia”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Nedved spiega: “Così vengono valutati gli allenatori”