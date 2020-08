Europa League, Siviglia-Roma 2-0: comincia male l’era Friedkin!

Perde la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi sono fuori dall’Europa League per mano del Siviglia, che si è imposto per 2 a 0. Finisce così la stagione dei capitolini

Non comincia bene l’avventura alla Roma di Friedkin. La squadra di Paulo Fonseca è subito fuori dall’Europa League: i giallorossi, impegnati a Duisburg per il match valevole per gli ottavi di finale, sono stati battuti dal Siviglia. Un netto 2 a 0 che non ha lasciato scampo.

A piegare i capitolini sono stati Reguilon ed En Nesiry. Entrambe le reti sono arrivate nel corso della prima frazione di gioco. Sfuma dunque anche la possibilità di disputare la Champions League la prossima stagione.

Siviglia-Roma 2-0: 22′ Reguilon, 44′ En Nesyri

