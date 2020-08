Giacomo Bonaventura lascerà il Milan, ma potrebbe restare in Serie A: tante le pretendenti, anche se c’è l’ostacolo ingaggio

Tra i tanti addii che si sono consumati nell’ultima giornata del campionato di Serie A c’è stato anche quello di Giacomo Bonaventura al Milan. L’immagine del centrocampista, arrivato alla scadenza del contratto con i rossoneri, accovacciato al centro del campo, ha fatto emozionare gli appassionati e i tifosi. Teoricamente ci sarebbe ancora spazio per un rinnovo, ma l’ipotesi è decisamente improbabile.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riporta ‘Sky Sport’, però, non mancano le pretendenti per ‘Jack’: a partire da Roma e Fiorentina, che avrebbero effettuato dei tentativi per il jolly ex Atalanta. Il problema principale è legato però all’ingaggio: con il suo agente Mino Raiola, infatti, ha fatto pervenire ai club interessati una richiesta di 3-3,5 milioni di euro a stagione. Cifre che hanno fatto spaventare la Roma e la Fiorentina, così come il Milan.