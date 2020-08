Serie A, tutti gli MVP della stagione: trionfo Dybala

Serie A, la Lega comunica i premi per gli MVP della stagione ruolo per ruolo: premiato Dybala come miglior giocatore in assoluto, gli altri nomi

La Lega Serie A, in un comunicato ufficiale, ha annunciato gli MVP della stagione 2019/2020. I giocatori nominati saranno premiati sul campo all’inizio della prossima stagione e potranno indossare sulla propria maglia un simbolo per il riconoscimento ottenuto. Per stabilire gli MVP, si è fatto riferimento alle statistiche ufficiali della Lega come criterio di misurazione oggettiva delle performance. Dybala è stato MVP assoluto della stagione, per la Juventus ottiene il riconoscimento anche Szczesny come miglior portiere. Miglior difensore de Vrij il miglior centrocampista è stato Gomez mentre il miglior attaccante è stato il capocannoniere Immobile. La palma di miglior giovane va invece a Kulusevski.

