Kulusevski ha rilasciato alcune parole sulla Juventus, spunta il segreto con Cristiano Ronaldo

Entusiasta per la prossima esperienza con la maglia della Juventus, Dejan Kulusevski ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il paragone con Nedved mi lusinga. Oltre ad averlo conosciuto di persona, ho visto alcuni dvd su di lui: era davvero forte. Forse un po’ gli somiglio nella facilità di corsa abbinata alla tecnica – le sue parole a ‘Tuttosport’ – Golden Boy? Qualche possibilità potrei averla, ma al momento penso che Haaland abbia fatto più di me e sia tra i favoriti. Vedremo”. Clicca qui per ulteriori dettagli.

Juventus, Kulusevski parla tra Champions e Ronaldo

Kulusevski ha proseguito il suo commento: “Sogno nella Juve? Voglio vincere la Champions. Sarri? Da gennaio in poi ho visto praticamente tutte le partite con attenzione per capire il gioco e cosa potrò dare io alla squadra. Sarri punta tanto sul dominio e sul possesso palla, i giocatori sono molto vicini tra loro. Mi intriga tantissimo come gioco. Alla Juve ritroverò un calcio che amo, con tanto possesso. L’importante sarà muoversi parecchio”.

CRISTIANO RONALDO – “Da un lato mi fa un effetto incredibile pensare di poter giocare con lui: quando lui era già CR7, io ero un bambino e lo ammiravo in televisione. Però mi trasmette anche molta fiducia pensare di aver raggiunto un livello tale da avere Ronaldo come compagno – prosegue il centrocampista offensivo – Per fortuna l’ho già incontrato ed è stato super emozionante. Quando a gennaio sono venuto a Torino per firmare il contratto, Cristiano mi ha raggiunto in sede con Chiellini, Buffon e Bonucci per darmi di persona il benvenuto alla Juventus. Con CR7 ho scherzato anche prima di Juve-Parma, ma quello che ci siamo detti non posso dirlo… (risata, ndr)”.

