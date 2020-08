La Juventus lavora al futuro ma deve fare i conti con un possibile addio a sorpresa: c’è il Manchester United sulle tracce di un bianconero

Non molla il Manchester United l’idea di portare in Inghilterra Fabio Paratici. Un’ipotesi non semplice da realizzare ma che i ‘Red Devils’ starebbero continuando a coltivare, stando a quanto riportato da ‘calciofinanza.it’. Il CFO della Juventus è nella ristretta lista proposta al vicepresidente esecutivo Ed Woodward da un’agenzia incaricata di individuare il profilo giusto. Un elenco molto corto che vede la presenza soltanto di tre profili: oltre a Fabio Paratici, compare un altro italiano, Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid. In lizza c’è anche l’ex ds del Paris Saint-Germain: Antero Henrique. Proprio il portoghese sarebbe il più facile da mettere sotto contratto in quanto libero da impegni con altri club.

Cosa che non è per gli altri due candidati. Paratici è legato alla Juventus fino al termine della prossima stagione. Il dirigente bianconero è stato al centro delle critiche nelle scorse settimane, soprattutto per la scelta di Sarri come allenatore: tra il toscano e il popolo juventino la scintilla non è mai scattata nonostante lo scudetto conquistato.