Juventus, parla Ancelotti: “Allenatori teste di c…” | Poi la verità sul Napoli

Ancelotti parla della Juventus, della Champions League, degli allenatori e del Napoli

A pochi giorni dagli impegni di Champions League, Carlo Ancelotti fa il punto sulla Juventus e più in generale sul mondo del calcio: “Ossessione Champions per la Juve? Un’ossessione, ma anche una fortissima motivazione. Le due cose viaggiano insieme. La Champions viene vissuta dal club come un notevolissimo investimento non solo emotivo. Io penso che quando si raggiunge una finale si sia già fatto il massimo, il resto è nelle mani di Dio – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – L’imprevedibilità della “final eight” può rivelarsi un vantaggio”. Clicca qui per ulteriori dettagli.

Juventus e Napoli, parla Ancelotti: “Per vincere servono i generali”

Ancelotti ha proseguito la sua disamina: “Ci sono i soldati e ci sono i generali. Quelli che se raccomandi loro di andare a letto alle 10, alle dieci meno un minuto sono già sotto le coperte. Gli altri tornano alle due di notte ma il giorno dopo sono freschi come rose. I soldati sono quelli con i quali vai alla guerra, dici loro di montare la baionetta sulla canna del fucile e di andare dall’altra parte. Di solito ti rispondono che il nemico ha le pallottole. Gli altri ti dicono “non ti preoccupare, andiamo, va bene così, ci penso io” e non si curano delle armi del nemico. Sono i generali e ti fanno vincere”.

GLI ALLENATORI – “La pandemia, i suoi effetti sul calcio, gli stadi vuoti e il volume dei microfoni tenuto bello alto hanno rivelato la vera natura di noi allenatori. Siamo delle teste di c***o (ride, ndr)”.

IL NAPOLI – “Frecciatine? Sono un grande incassatore. Al Napoli auguro tutto il bene possibile. La verità ha molte facce e non interessa a nessuno, non oggi”.

