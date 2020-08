Intesa raggiunta tra il Torino e Marco Giampaolo: l’allenatore ora dovrà liberarsi dal contratto con il Milan

Intesa raggiunta. Sarà Marco Giampaolo il nuovo allenatore del Torino. Contratto biennale per l’ex tecnico del Milan, con opzione per un terzo anno. Cairo ha deciso di affidare a Giampaolo la panchina dei granata, non confermando Longo che aveva preso in corso la squadra dopo l’esonero di Mazzarri portandola alla salvezza con un paio di turni di anticipo. Come riferisce ‘Sky’, l’intesa è ormai stata raggiunta e si attende il via libera da parte del Milan. Domani, o comunque nei prossimi giorni, ci sarà la risoluzione tra l’allenatore e i rossoneri e quindi Giampaolo sarà libero di firmare con il Torino che potrà annunciare il nuovo allenatore.

Giampaolo potrebbe anche non essere l’unico rossonero a trasferirsi in Piemonte. Da tempo si parla di un interessamento per Giacomo Bonaventura, con il Milan che ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza. Occhi anche su Schick. Prima però c’è da aspettare l’ufficialità di Giampaolo poi il mercato del Torino potrà iniziare.