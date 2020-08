Calciomercato Torino, Schick e non solo con Giampaolo

Torino, se dovesse arrivare Giampaolo possibile tentativo per i suoi pupilli: da Schick ad Andersen

Con Marco Giampaolo primo nome per la panchina, anche il Torino sogna in grande dal punto di vista del mercato. Il club granata, riferisce ‘Tuttosport’, starebbe infatti valutando diversi profili che il tecnico conosce molto bene. Il primo è Patrik Schick, per cui ci sarebbe stato un primo tentativo. Il Lipsia resta in vantaggio nella corsa al ceco, ma non vuole spendere più di 15 milioni di euro: la Roma ne chiede 20. I granata seguono l’evoluzione dell’affare con grande interesse.

Schick non sarebbe però l’unico obiettivo della dirigenza granata. Vagnati sta trattando Andersen del Lione, che Giampaolo ha avuto alla Sampdoria, ma in casa blucerchiata piacciono anche Murru e Linetty. Mentre un altro nome che piace è quello di Fabio Borini, che ancora non ha rinnovato con il Verona e che Giampaolo conosce per averlo avuto nella sua breve esperienza al Milan.

