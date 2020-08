Calciomercato Genoa, nuova rivoluzione di Preziosi | I dettagli

Rivoluzione Genoa, Preziosi cambia allenatore e direttore sportivo. In arrivo Faggiano dal Parma per rimpiazzare Marroccu

Nonostante il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, Enrico Preziosi è intenzionato a dare il benservito a Davide Nicola. Il presidente del Genoa sta in realtà per compiere l’ennesima rivoluzione. Come riportato da ‘Il SecoloXIX’, prossimo il divorzio anche dall’attuale Ds Marroccu, al suo posto arriverà direttamente dal Parma Daniele Faggiano. Quest’ultimo potrebbe spingere per D’Aversa, con il quale ha fatto ‘coppia fissa’ in Emilia, come sostituto di Nicola. In lizza, però, ci sono anche altri nomi. Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Verona, ESCLUSIVO: uno svincolato per la porta