Calciomercato, addio Brescia: Balotelli riparte dalla Champions

Discussioni avanzate tra l’attaccante ex Inter e Milan ed il Cluj, squadra fresca vincitrice del campionato rumeno

Fermo dallo scorso 9 marzo, quando giocò l’ultima partita con la maglia del Brescia prima del lockdown dovuto al coronavirus, Mario Balotelli di certo non proseguirà la sua avventura con le ‘Rondinelle’ in Serie B. Con ogni probabilità l’ex attaccante di Inter e Milan lascerà di nuovo l’Italia per una nuova avventura all’estero dopo quelle in Inghilterra e Francia. L’ultima pista è davvero clamorosa e porta in Romania: secondo quanto riportato dal portale ‘Look Plus’, SuperMario sarebbe vicino al Cluj, che ha appena vinto il campionato e quindi giocherà i preliminari di Champions League. Le discussioni tra il giocatore e il club sarebbero in fase avanzate e filtra ottimismo sul buon esito della trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Brescia, Torregrossa chiesto da un club di A