Serie A, Mancini omaggia la Juventus | Messaggio social

Il Ct Mancini omaggia la Juventus, il Napoli e Immobile con un messaggio social dopo i responsi in Serie A

Roberto Mancini fa i complimenti alla Juventus, al Napoli e a Ciro Immobile quando mancano ormai poche ore alla fine del campionato italiano. Il Ct della Nazionale, ben voluto dai tifosi dell’Inter per i suoi successi in nerazzurro, ha quindi omaggiato i suoi ex rivali con un post su Twitter: “E’ stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla Juventus per lo Scudetto, al Napoli per la vittoria della Coppa Italia e a Ciro Immobile per aver vinto la Scarpa d’Oro!”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

