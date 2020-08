Pessina è uscito dal campo in barella e molto dolorante dopo un brutto scontro di gioco alla fine del primo tempo con Romero

Termina nel peggiore dei modi il campionato di Matteo Pessina, uno dei giocatori rivelazione del Verona di Juric. Il centrocampista classe 1997 ha avuto la peggio in seguito ad un brutto scontro di gioco con Romero ed è stato costretto ad abbandonare anzitempo la sfida contro il Genoa. L’infortunio subito al ginocchio sinistro sembra serio, al punto che il giocatore ha dovuto lasciare il campo in barella e piuttosto dolorante. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti riguardo alle sue condizioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

