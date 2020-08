Calciomercato Napoli, Carnevali frena su Boga

Calciomercato Napoli, l’attaccante del Sassuolo Jeremy Boga nel mirino degli azzurri: ma il Sassuolo frena, parla Carnevali

Jeremy Boga è stato una delle principali sorprese di questo campionato, incantando con gol e assist con la maglia del Sassuolo. I neroverdi lo hanno acquistato a titolo definitivo dal Chelsea, ma su di lui c’è l’interesse di molte squadre, tra cui il Napoli. In Emilia in ogni caso vorrebbero tenerlo, come dichiarato dall’ad Carnevali a ‘Sky Sport’: “Stiamo già pensando al futuro, ma vogliamo mantenere i giocatori importanti. Boga è uno di coloro che ha richieste, ma crediamo che abbia potenziale per crescere e che possa farlo con noi”.

