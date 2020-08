Calciomercato Inter, c’è il prezzo per Sanchez

Il Manchester United ha fissato il prezzo per Alexis Sanchez: l’Inter vorrebbe acquistare l’attaccante cileno ma c’è il problema ingaggio

Alexis Sabnchez ha convinto l’Inter con un campionato post lockdown in cui ha mostrato tutte le sue qualità. Libero da infortuni il cileno è riuscito a rendere al meglio e ora i nerazzurri trattano con il Manchester United non solo la conferma fino al termine della stagione ma anche l’acquisto a titolo definitivo. Il problema è rappresentato dalla questione economica. In primo luogo l’alto ingaggio percepito dall’ex Barcellona che dovrebbe essere spalmato su più stagioni visto che in quella in corso ha contribuito anche il Manchester United.

Poi c’è da trovare l’intesa con il club inglese: come si legge sul ‘Daily Express’, la società britannica ha fissato in circa 17 milioni di euro il prezzo di Sanchez e non ha intenzione di concedere sconti. Toccherà a Marotta e Ausilio riuscire a limare le distanze con lo United e regalare Sanchez a Conte anche nella prossima stagione.