Cagliari, Giulini sul nuovo allenatore: “Ecco la prima scelta”

Annuncio di Giulini sulnuovo allenatore del Cagliari e sulle prossime mosse di calciomercato

A pochi minuti da Milan-Cagliari, il presidente Giulini ha parlato di mercato: “Il 2020 è stato devastante per i pochi punti fatti, la speranza era rimanere attaccati all’Europa ma così non è stato. C’è delusione, sono anni che lavoriamo per fare qualcosina in più. Con Maran abbiamo fatto un grandissimo girone d’andato, Zenga ha fatto subito punti per salvarci. Abbiamo deciso poche ore fa di partire con entusiasmo con un nuovo progetto. Io per primo quest’anno ho perso un po’ di entusiasmo – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Di Francesco? Siete troppo curiosi, non si è finalizzato ancora nulla. Stiamo discutendo, sicuramente Di Francesco può essere la nostra prima scelta. Cercheremo di mantenere una rosa competitiva. Non è colpa né di Maran né di Zenga ma anche di società e giocatori. E’ desolante vedere che gli stadi sono vuoti e che non c’è progettualità per riempirli la prossima stagione”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

