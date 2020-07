Verona, sfogo Juric: “Mi fa schifo!” | Poi annuncio su Kumbulla

Sfogo Juric prima della gara col Genoa, poi il tecnico del Verona parla di Kumbulla

Ivan Juric rimanda al mittente le polemiche prima del match tra Verona e Genoa, che molto dirà sulla corsa salvezza ed Europa League. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ottavo posto in palio? Sarebbe fantastico, vogliamo vincere. Presunta morbidezza? Mi fa schifo questo modo di pensare. E’ brutto e fastidioso per la gente onesta. All’estero e negli altri sport, nemmeno pensano che possa accadere – le sue parole alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Gasperini? Il mio calcio parte da Gasperini come stile di gioco: andare a prendersi la partita, attaccare, creare superiorità numerica, divertirsi e non speculare”. Clicca qui per ulteriori dettagli.

Verona, annuncio Juric su Kumbulla

Juric ha proseguito la sua disamina: “Prolungameno tardivo? A livello economico ci eravamo accordati da mesi. I miei dubbi erano legati all’investimento futuro. Volevo il massimo perché penso che dobbiamo migliorare, me compreso. Ho ascoltato altre proposte, poi mi è venuto naturale scegliere Verona. Kumbulla da club maggiore? E’ pronto, anche se mi piacerebbe che rimanesse un altro anno. E’ una persona seria”.

