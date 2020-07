Verona, Pazzini annuncia l’addio: “Per il futuro ho un’idea in testa”

Giampaolo Pazzini ha annunciato l’addio al Verona: incertezza sul suo futuro con la possibilità che decide per il ritiro

Giampaolo Pazzini dice addio al Verona. L’attaccante, in una conferenza stampa al fianco del direttore sportivo D’Amico, ha annunciato la fine della sua esperienza in gialloblù. “L’ultima volta che sono andato allo stadio ho capito che eravamo alla fine. Ho trascorso cinque anni intensi, un percorso bellissimo e sono felice che si chiuda in Serie A. I tifosi mi hanno dato tanto, mi sono stati vicini quando le cose andavano male. Ringrazio la città, che ha accolto me e la mia famiglia. Mi ha fatto sentire uno di Verona, sempre”.

Chiusa la parentesi Verona, per Pazzini c’è da decidere il futuro ma non dalla conferenza non emergono indicazioni precise: “Offerte non ce ne sono state, qualcosina dall’estero. Ho un’idea in testa precisa, ma deciderò a mente lucida dopo aver chiuso il campionato ed essere stato un po’ con la mia famiglia”.