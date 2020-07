Calciomercato Inter, torna a ottobre | La cessione si complica

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Matias Vecino, operatosi a Barcellona lo scorso 21 luglio

Per l’Inter arrivano brutte notizie da Matias Vecino. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ il centrocampista uruguagio sarà indisponibile anche per l’inizio della prossima stagione, ammesso ovviamente che la Serie A riparta a metà settembre. Addirittura per il mese successivo, quindi ad ottobre, sarebbe invece previsto il ritorno a disposizione di Conte del classe ’91. Si tratta per i nerazzurri anche di una brutta notizia in chiave calciomercato, dato che ora sarà ancora più complicato trovare una nuova sistemazione all’ex Fiorentina, operatosi al menisco del ginocchio destro in quel di Barcellona lo scorso 21 luglio e da tempo sulla lista dei partenti.

