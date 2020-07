Calciomercato Verona, Kasimpasa e Denizlispor interessate a Badu gratis

Emmanuel Badu potrebbe lasciare il Verona e la Serie A a parametro zero nella prossima sessione di mercato: Kasimpasa e Denizlispor sulle sue tracce

Arrivato nell’estate scorsa al Verona dall’Udinese, Emmanuel Badu è stato frenato da diversi problemi fisici, anche gravi, che gli hanno consentito di raccogliere solo dieci presenze in stagione. In questo weekend, terminerà il campionato di Serie A e, probabilmente, anche l’esperienza del 29enne centrocampista in Italia, dopo ben 10 anni. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Kasimpasa e il Denizlispor, società che militano nella Super Lig turca, hanno mostrato concreto interesse per il ghanese. Entrambi i club si sono messi in contatto con Rashid Uddin, intermediario che sta lavorando all’operazione, per esprimere il gradimento per il calciatore, che arriverebbe a parametro zero vista la scadenza del contratto fissata al termine della stagione 2019/2020.

