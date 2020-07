Calciomercato Inter, Tonali ad un passo | Lunedì a Milano!

Sandro Tonali sembra ormai ad un passo dall’Inter: possibile arrivo a Milano già lunedì. Le ultime

Sandro Tonali si avvicina a grandi passi all’Inter. Il trasferimento in nerazzurro del giovane talento del Brescia sembra ormai imminente. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere Brescia’, infatti, l’intesa totale tra Marotta e Cellino è sempre più vicina: la cifra complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro tra prestito oneroso (circa 10 milioni) e obbligo di riscatto nella prossima estate. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ma non solo. Stando al ‘Corriere’, nella giornata di lunedì il centrocampista classe 2000, che ha dato la sua parola all’Inter, sarà a Milano per completare il proprio trasferimento in nerazzurro, forte anche dell’accordo già raggiunto con la dirigenza. Sono dunque giorni decisivi per il passaggio di Tonali all’Inter. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

