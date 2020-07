Serie A, ESCLUSIVO Bjelanovic: “Big su Vuskovic. Lo paragonano a Bonucci” – VIDEO CM.IT

Saša Bjelanovic, ex attaccante a lungo in Serie A e attuale dirigente sportivo, ha parlato a Calciomercato.it di Mario Vuskovic, giovane talento definito da molti il ‘nuovo Bonucci’

Intervenuto in diretta a Calciomercato.it, l’ex attaccante visto a lungo in Serie A e attuale dirigente Bjelanovic ha parlato così di Mario Vuskovic, difensore classe 2001 paragonato a Bonucci e seguito in Serie A: “Nell’Hajduk è molto molto richiesto Mario Vuskovic, che è un difensore centrale del 2001. Lo paragonano tanto anche a Bonucci, è un difensore con personalità che ha tanti margini di miglioramento – ha proseguito l’ex dirigente dell’Hajduk Spalato – Nel mio periodo da direttore sportivo all’Hajduk, quando ancora non aveva esordito in prima squadra, abbiamo ricevuto un’offerta di circa 3 milioni di euro dalla Fiorentina. L’abbiamo rifiutata perché la politica del club è di non lasciare partire i giovani prima che giochino in prima squadra. Dopo la pausa causa Covid ha giocato quasi tutte le partite da titolare. Diciamo che sarebbe un peccato lasciarlo andare così giovane, però tutte le squadre croate dipendono dalle cessioni. Potrebbero anche sacrificarlo per chiudere il budget per la prossima stagione. Da quello che sento e che ho sentito è che ci sono parecchie squadre italiane anche importanti interessate a lui“. Occhi puntati dunque anche su Vuskovic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Calciomercato Napoli, Osimhen ai dettagli: le ultime di Oma Akatugba