Come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, Diego Rosa si appresta a diventare un calciatore del Manchester City. Niente Juventus per il brasiliano

Niente Juventus per il giovane Diego Rosa che come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi è pronto a concludere il proprio passaggio dal Gremio al Manchester City. Stando a quanto sottolineato da ‘gauchaz Tricolore’ il centrocampista del 2002 non si è presentato con la squadra verdeoro per sostenere le visite mediche utili prima della firma con il suo nuovo club. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L’ufficialità arriverà solamente nei prossimi giorni, ma Rosa è ormai quasi un calciatore del City anche se rimarrà al Gremio fino al termine dell’anno. Successivamente, si stabilirà in Inghilterra, dove siglerà un contratto quinquennale con il team guidato da Guardiola. Inizialmente il ragazzo potrebbe essere però prestato ad una squadra belga.

