Atalanta, mistero Ilicic: niente Psg e stagione finita

Continua l’assenza di Josip Ilicic e per l’Atalanta l’allarme suona forte in vista della Champions League: sloveno verso il forfait

Mistero Josip Ilicic: l’attaccante sloveno non ha più giocato dopo la sospensione per il lockwdown e non c’è traccia di un suo infortunio negli aggiornamenti dell’Atalanta. Problemi personali fanno sapere da Bergamo con Gasperini che ha parlato sommariamente di lui nei giorni scorsi, limitandosi ad un “dobbiamo stargli vicino”, cosa che i tifosi hanno prontamente fatto con messaggi social.

Ora però parte l’allarme per la gara Champions contro il Psg: come si legge sul ‘Corriere di Bergamo’, per l’ex Palermo la stagione sarebbe già praticamente finita. Niente quarti di finale di Champions, ma neanche un’eventuale semifinale. A rischio sarebbe anche l’inizio della prossima stagione, se fosse confermata per il 12 settembre. Un grattacapo non di poco conto per Gasperini che però in questa seconda fase di campionato ha dimostrato di riuscire a sopperire all’assenza di Ilicic.