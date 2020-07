Calciomercato Milan, Massara: “Rinnovo Ibrahimovic, ecco cosa è da valutare”

Prima di Sampdoria-Milan il ds rossonero Massara si è espresso in merito ai rinnovi contrattuali di Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu

Massara è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima di Sampdoria-Milan. Il Ds rossonero ha così risposto sui rinnovi di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu:

IBRAHIMOVIC – “Stiamo parlando con Raiola. Le cose da valutare sono tante, tra cui la voglia di Zlatan in merito alla prosecuzione di questa bellissima avventura. Siamo tutti felicissimi, pure lui lo è. I tempi sono ovviamente ristretti”.

DONNARUMMA – “La situazione è diversa a quella di Ibrahimovic, ma per entrambi vogliamo trovare una soluzione positiva anche per noi. Per Donnarumma va trovata una intesa per costruire un futuro insieme”.

CALHANOGLU – “Siamo contenti di quello che sta facendo, stiamo parlando col suo agente”.

