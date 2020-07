Calciomercato Milan, i rossoneri pensano al ritorno di Gerard Deulofeu: l’attaccante spagnolo può lasciare il Watford

Nei possibili rinforzi per la prossima stagione per il Milan, rispunta anche il nome di Gerard Deulofeu. Nella sua breve esperienza in rossonero, lo spagnolo ha lasciato un ottimo ricordo. Secondo il ‘Watford Observers’, in Inghilterra, il giocatore si starebbe guardando attorno dopo la retrocessione del Watford in Championship. La società gli ha chiesto una decisione sul suo futuro, lui attende offerte per rilanciarsi altrove. Il Diavolo è alla finestra è osserva la situazione, in alternativa ci pensa anche il Valencia dove l’attaccante potrebbe ritrovare Javi Gracia.

