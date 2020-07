Parma-Atalanta, Gasperini: “Ilicic come Dybala, viaggiamo alla giornata”

Gasperini, al termine di Parma-Atalanta, ha parlato delle condizioni di Ilicic. L’attaccante ex Palermo tiene in ansia l’ambiente nerazzurro

L’Atalanta vince in rimonta e mantiene viva la possibilità di chiudere la stagione al secondo posto in Serie A ma la testa, adesso, è soprattutto alla Champions League. In casa dei bergamaschi c’è apprensione per le condizioni di Ilicic, anche oggi fuori.

Gasperini, al termine della sfida contro il Parma, si è detto preoccupato per l’ex Palermo: “Viaggiamo un po’ alla giornata – ammette ai microfoni di ‘SkySport’ -, più passano i giorni e più difficile diventa. Non sarà facile, anzi, sarà molto difficile. La squadra sta sopportando bene per quanto non abbiamo un giocatore con le sue caratteristiche, ci stiamo adattando con Pasalic, Gomez, Malinovskyi. Ilicic per noi è fondamentale, fino a marzo era devastante in campionato e coppa, era la sua stagione. Come se mancasse Dybala alla Juve oppure Immobile alla Lazio”.

