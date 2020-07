Arturo Vidal, ormai da mesi uno degli obiettivi dell’Inter di Conte, parla anche del suo futuro e della possibilità di lasciare il Barcellona

L’idea è restare al Barcellona o almeno così dice Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, obiettivo da tempo dell’Inter di Antonio Conte, ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista alla tv colombiana ‘Win Sports Tv’.

L’ex Juventus non ha intenzione di lasciare i blaugrana: “Voglio continuare ad essere importante per il Barcellona: quando giochi qui, i tifosi vogliono soltanto vincere. Con Setien non abbiamo avuto modo di lavorare molto: c’è stato un cambio allenatore molto brusco. A fine stagione ci siederemo e decideremo il futuro”.

Un futuro che, prima o poi potrebbe portarlo anche in Colombia: “Se ci fosse la possibilità, giocare in Colombia sarebbe fantastico. Certo ho 33 anni e devo pensare giorno dopo giorno: ovviamente giocare a Calì, in una squadra forte, sarebbe spettacolare”.