Serie A, allarme Gravina: “Preoccupato per la prossima stagione”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina lancia l’allarme sulla prossima stagione di Serie A, spiegando di essere molto preoccupato

“Molto, molto preoccupato”: Gabriele Gravina, presidente della Figc, non nasconde i timori sulla prossima stagione di Serie A. Intervenuto ai microfoni di ‘Gr Parlamento’, il numero uno del calcio italiano ha spiegato il suo punto di vista: “A poche settimane dai raduni e dalla preparazione per la prossima stagione siamo in grandissimo ritardo per le conoscenze delle procedure da seguire. Non sappiamo ancora quanto durerà lo stato di emergenza”.

Gravina entra nel dettaglio della sua preoccupazione: “E’ relativa al protocollo attuale che non è applicabile da ora in poi. E’ troppo impegnativo per società e atleti. E’ un protocollo che ha tenuto conto dell’epidemia: bisogna continuare a tenerne conto ma anche essere realisti. Non si può pensare di applicarlo fino al termine della prossima stagioni con tamponi ogni quattro giorni: è impossibile, sarebbe una violenza fisica verso i giocatori. Servono alte soluzioni”.

Il presidente federale getta lo sguardo anche ai dilettanti e la situazione è ancora peggiore: “Non sappiamo ancora come e quando sarà possibile far ripartire tutte le competizioni”.