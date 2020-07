Juventus, festa Scudetto | Segnali da Cristiano Ronaldo nella notte!

Segnali da Cristiano Ronaldo nella notte dopo la festa Scudetto della Juventus

Cristiano Ronaldo esulta per il nono Scudetto consecutivo della Juventus, il suo secondo coi bianconeri. Il fuoriclasse, mostrandosi felice su Instagram, ha lanciato segnali all’ambiente, che più volte negli ultimi mesi ha fatto i conti con le notizie circa la sua volontà di cambiare maglia: “Ecco fatto! Campioni d’Italia -scrive CR7 – Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Juventus, messaggio di Cristiano Ronaldo dopo lo Scudetto

Ronaldo ha poi annunciato la sua dedica dopo il trionfo: “Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo. Non è stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio a voi tutti!”. Il campione, dunque, è raggiante e orgoglioso del suo percorso alla Juventus. Una conferma che rende felici i tifosi, i quali aspettano con ansia gli impegni in Champions League, dove l’apporto del portoghese sarà fondamentale.

