Massimiliano Allegri pronto a prendere il posto di Tuchel sulla panchina del Psg e dalla Francia fanno già la data della firma

Il futuro è a Parigi per Massimiliano Allegri. Ne sono convinti in Francia anche se non tutto è nelle mani dell’allenatore toscano. Il problema, infatti, è rappresentato dalle vittorie che Tuchel ha collezionato in questa stagione: dopo la Ligue 1, il Psg ha messo in bacheca anche la coppa di Francia. Così per Leonardo e la dirigenza parigina mettere alla porta il tecnico tedesco è tutt’altro che semplice. Lo snodo cruciale è rappresentato dalla sfida contro l’Atalanta. Come riferisce ‘le10port.com’, se il Psg non dovesse riuscire ad eliminare la squadra di Gasperini e quindi ad andare avanti in Champions League, ecco che l’ex allenatore del Borussia Dortmund verrebbe esonerato e immediatamente il club francese già il giorno seguente potrebbe annunciare Massimiliano Allegri.

L’ex Juventus, dopo un anno sabbatico, è pronto a rimettersi alla guida di una squadra con un progetto ambizioso e vincente. Proprio come quello del Psg: con i francese il tecnico italiano potrebbe dare l’assalto a quella Champions che, sia lui che i parigini, non hanno mai vinto.