Conte avrebbe deciso: via uno tra Skriniar e Brozovic sul mercato. Al posto del difensore slovacco può arrivare Kumbulla

Con Lautaro Martinez che potrebbe restare a Milano nonostante le insistenze del Barcellona, l’Inter è pronta a sacrificare un altro big questa estate. Stando a ‘Tuttosport’, Antonio Conte avrebbe dato la preferenza ad un’eventuale cessione di uno tra Skriniar e Brozovic nella finestra di mercato. Il difensore slovacco è ambito in Premier League soprattutto dal Manchester City e al suo posto potrebbe arrivare in nerazzurro Kumbulla, per il quale presto si deciderà il futuro con la sfida alla Lazio che resta aperta per il giovane del Verona.

Anche Brozovic piace in Premier e al Chelsea, con il Bayern Monaco che di recente si sarebbe mosso per il centrocampista croato.

