Napoli-Sassuolo, Var da record: quattro gol annullati per fuorigioco

Incredibile al San Paolo in Napoli-Sassuolo: i neroverde vanno in gol quattro volte ma in tutte le occasioni il Var annulla per fuorigioco

Var da record allo stadio San Paolo. Napoli-Sassuolo resterà negli annali come la partita delle rete annullati. Ben quattro, tutte realizzate dai calciatori del Sassuolo e tutte invalidate dopo l’intervento del Var. Due reti nel primo tempo, altrettante nella ripresa ma il risultato non è mai cambiato. Il motivo? Tutte e quattro le azioni della squadra di De Zerbi sono viziate da una posizione di fuorigioco. Il direttore di gara ha così lasciato prima completare l’azione poi ha atteso il controllo del Var che ha sempre sancito l’esistenza di un’irregolarità.