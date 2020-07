Calciomercato Juventus, fissato il prezzo di Douglas Costa | Big all’assalto

La Juventus sembrerebbe sempre più convinta di separarsi da Douglas Costa a fine stagione: prezzo del brasiliano fissato e big europee pronte all’assalto

La Juventus è già all’opera da tempo in chiave calciomercato per assicurarsi nuovi innesti di valore per la prossima stagione. I bianconeri però oltre a pensare agli acquisti dovranno ragionare anche sulle cessioni. Nella lista dei possibili partenti sembrerebbe essere finito Douglas Costa. Da quando è approdato alla Juventus tre anni fa, il brasiliano ha saltato moltissime partite per infortunio, per un totale di 47 assenze dovute a problemi fisici, ovvero più di una stagione.

Per questo motivo la società juventina sembrerebbe pronta a mettere sul mercato il brasiliano, che avrebbe superato il limite della pazienza con l’ultimo infortunio. Così, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, sull’esterno ex Bayern Monaco avrebbero messo gli occhi il PSG, il Manchester City e l’Atletico Madrid. Il prezzo da pagare per assicurarsi le prestazioni del brasiliano classe 1990 serviranno almeno 35 milioni. Inoltre la cessione di Douglas Costa per la Juventus significherebbe alleggerire il monte ingaggi dei 4.5 milioni di euro che guadagna attualmente il calciatore.