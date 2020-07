Il pilota spagnolo, dopo essersi operato martedì al braccio, è pronto a scendere in pista nel prossimo gran premio in programma a Jerez

Incredibile. Marc Marquez, campione del mondo di MotoGp operato martedì al braccio dopo essersi infortunato all’omero durante il primo gran premio della stagione, è pronto a correre in MotoGP già nel prossimo GP di Jerez.

La conferma ufficiale è arrivata questa mattina sui social della Honda: “Dopo l’operazione svolta con successo martedì, Marc Marquez tornerà a Jerez”. Ieri il pilota spagnolo è tornato a casa dopo l’operazione, oggi è prevista la visita medica per l’idoneità dal direttore medico del circuito di Jerez.

After a successful operation on Tuesday, @MarcMarquez93 is heading back to Jerez.

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 23, 2020