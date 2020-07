Quartararo vince la prima gara della stagione di Moto Gp a Jerez: Dovizioso terzo, Marquez cade a -4 dal termine. Anche Valentino Rossi out

La prima gara stagionale del Mondiale di Moto Gp a Jerez de la Frontera si conclude con alcune sorpresa e notizie importanti. La prima è la vittoria di Quartararo, che conquista per la prima volta in carriera il gradino più alto del podio. Dovizioso chiude terzo invece alle spalle di Vinales, con l’italiano che sorpassa Miller al penultimo giro. L’episodio potenzialmente più importante, però, riguarda Marc Marquez che cade rovinosamente al 22esimo giro, -4 dal termine della corsa. Lo spagnolo si era reso protagonista di una grande rimonta dopo la prima caduta dopo due giri e puntava al podio, poi scivola di nuovo nel finale ed è costretto al ritiro. Brutta botta per Marquez, dolorante al braccio destro: le sue condizioni dovranno essere valutate. Out anche Valentino Rossi per un problema tecnico.