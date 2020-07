Lunga intervista di Franck Ribery: dalla sfida all’Inter all’obiettivo di regalare un trofeo alla Fiorentina, fino alla Juventus

Franck Ribery fa sognare i tifosi della Fiorentina. L’esperto esterno francese ha parlato così a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Finché avrò ancora voglia e le giuste motivazioni e il mio fisico continuerà a reggere vorrei continuare a giocare. Sarebbe bello regalare un trofeo anche ai tifosi viola“. Stasera la sfida all’Inter: “Hanno un organico molto forte, fatto di campioni. Ma ho già segnato sia a San Siro che a Roma, all’Olimpico, in questa stagione…”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Infine, sulla Juventus di Cristiano Ronaldo: “La Juve è una squadra molto forte, ma in Champions League non è mai facile. Poi quest’anno ci sono ancora più incognite del solito. Ci sono squadre molto forti, come Real, City e ovviamente il Bayern Monaco. Chiesa e Castrovilli? Gaetano è molto forte. Ha grande umiltà, ma deve continuare a lavorare, solo così potrà togliersi le soddisfazioni che merita. Chiesa ha caratteristiche fisiche e tecniche straordinarie. Il loro futuro? Sono giovani e devono pensare solo a lavorare e crescere, le qualità ci sono e con il sacrifico potranno raggiungere i risultati che desiderano”.

